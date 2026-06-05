Mujer apuñala a empleada de local de celulares tras presunto conflicto sentimental en pleno Centro

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este viernes en la colonia Centro, luego de que una mujer fuera agredida con un arma blanca al interior de un establecimiento dedicado a la venta de teléfonos celulares y accesorios.

Los hechos ocurrieron en un local ubicado sobre la calle 22 por 39, donde, de acuerdo con versiones de testigos, una mujer ingresó al negocio y comenzó a reclamarle a una de las empleadas por un presunto conflicto sentimental relacionado con su esposo.

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Según la información recabada en el lugar, la agresora confrontó verbalmente a la trabajadora y, en medio de la discusión, presuntamente la golpeó y la lesionó con un arma blanca, provocándole heridas que requirieron atención médica inmediata.

Tras el reporte de emergencia, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para brindar apoyo y asegurar el área, mientras que paramédicos trasladaron a la víctima a un hospital para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de la lesionada.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía especializados en delitos de alto impacto arribaron al establecimiento para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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El local permaneció acordonado por varias horas mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. Las autoridades trabajan en la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales derivadas de este hecho violento.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad tanto de la víctima como de la presunta agresora, así como del hombre que habría sido el origen del conflicto que desencadenó la agresión. Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a la responsable y esclarecer completamente los hechos.

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