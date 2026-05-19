Dos taxistas suspendidos de sus actividades por el IMOVEQROO de enero a mayo de 2026 por agredir a pasajeros

Al menos dos de siete taxistas del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen, que agredieron a sus pasajeros en lo que va este 2026, fueron suspendidos de sus actividades por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), los otros cinco siguen circulando de forma impune por razones desconocidas, sin embargo, la sociedad exige castigo ejemplar a los violentos taxistas.

Cabe mencionar que este 18 de mayo, un taxista atacó de un manotazo a su pasajera por el simple hecho de reclamar su cambio al pagar con un billete de 200 pesos por un servicio desde la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta al centro de la ciudad, donde según la afectada, le cobró 100 pesos.

En un fragmento de video colgado en redes sociales se aprecia la cobarde acción del taxista con el número económico 320, más tarde, el IMOVEQROO dio a conocer la suspensión indefinida de operador del volante, las autoridades y el sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” analizan posibles sanciones administrativas y legales.

El IMOVEQROO informó que inició acciones de investigación y jurídico, administrativas de la concesión del taxi utilizado donde ocurrió la agresión contra la pasajera.

La agresión de taxistas parece ser una constante en Playa del Carmen, desde hace dos años, los hechos están registrados por los usuarios, en abril pasado de 2026 la Fiscalía Genera de Quintana Roo investigó un ataque a un taxista al confundir a conductor de una plataforma; el automovilista persiguió y golpeó al operador con un machete tras un altercado vial.

En lo que va de este año, se han registrado al menos siete casos, un operador del volante a bordo de la unidad de alquiler con el número 445 amenazó a pasajero de origen extranjero con meterlo a la cárcel, el IMOVEQROO al tener conocimiento de los hechos suspendió de sus actividades al operador, el sindicato informó haber causado baja por esa circunstancia.

Otro taxista que golpeó con un bat a un mototaxista le rompió la pierna, el hombre de la tercera edad terminó en el hospital, mientras que el agresor se dio a la fuga a bordo de la unidad de alquiler con el número económico 1424. Las autoridades del IMOVEQROO dieron a conocer que el taxista fue suspendido de sus actividades y de su licencia por los hechos delictivos.

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No obstante, otro taxista acompañado de su familia, además de intimidar y agredir verbalmente a los empleados de una tienda comercial, lanzó un manotazo a la cajera, y todo por exigir que fueran atendidos fuera del horario establecido. De este caso, nada se sabe, el sindicato no informó que tipo de acciones tomó.

Sin embargo, el 5 de mayo se registró otra agresión de un taxista quien luego de descender de la unidad con el número económico 65, amenazó a su colega del gremio por el simple hecho de haber recogido pasaje cerca de la terminal foránea del ADO sobre la calle 12 con 20 avenida.

Otra denuncia en redes sociales, donde una mujer señalaba haber sido agredida verbalmente y amenazada por un taxista de Playa del Carmen, aunque dijo que por su seguridad y de su familia prefirió callar.

Un caso distinto ocurrió este año, donde una mujer que solicitó el servicio de taxi en el fraccionamiento de “La Guadalupana” hacia la colonia Luis Donaldo Coloso Murrieta, la señora vivió momentos de terror luego de que el taxista a bordo de la unidad 1669 se desvió de la ruta y llevó a su pasajera hasta el otro extremo de la ciudad Centro Maya. De este caso, el sindicato emitió ningún comunicado sobre las acciones contra el taxista.

El escenario en el transporte público a través de los taxis ha prendido sus alarmas, otro taxista amenazó a una joven mujer, el operador del volante circulaba a bordo de la unidad de alquiler número 1344 y que tampoco se sabe cuáles fueron los procedimientos.

El caso más reciente, fue donde el taxista a bordo de la unidad 320 ahora suspendido por las autoridades, atacó a su pasajera por el simple hecho de reclamar su cambio, al pagarle por el servicio con un billete de 200 pesos.