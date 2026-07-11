Eran hermanos los ejecutados por disputa de tierras en Candelaria

Eran hermanos las dos personas que fueron privadas de la vida en una parcela del ejido Nuevo Tabasco, en el municipio de Candelaria, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Las indagatorias señalan que el ataque habría tenido su origen en un conflicto relacionado con los límites de terrenos y parcelas de la zona.

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Las víctimas fueron identificadas con las iniciales B.G.O. y E.G.O. La necropsia determinó que ambos fallecieron a consecuencia de un choque hipovolémico provocado por heridas de proyectil de arma de fuego. Los impactos se concentraron en el pecho y la espalda.

Como parte de las investigaciones, durante la madrugada de este viernes fue localizada la camioneta que presuntamente utilizó el probable responsable para escapar. La unidad fue encontrada abandonada en las inmediaciones del ejido Miguel de la Madrid, donde las corporaciones de seguridad mantienen un operativo de búsqueda.

Las primeras indagatorias establecen que el vehículo habría sido utilizado para huir del lugar de los hechos tras el doble homicidio. La camioneta fue ubicada durante recorridos de vigilancia y se encontraba sin ocupantes.

Tras el aseguramiento del vehículo en cuestión, las autoridades ampliaron el operativo de búsqueda en los alrededores, mientras que los indicios recabados fueron incorporados a la carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a quienes participaron en el ataque.

De manera preliminar, las autoridades consideran la posibilidad de que él o los probables responsables permanecerían ocultos en las inmediaciones del sitio donde fue localizada la camioneta.

La Fiscalía General del Estado de Campeche abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Personal ministerial, pericial y de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió al lugar para procesar la escena, recabar indicios e integrar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las líneas de investigación, el crimen habría derivado de un conflicto por la delimitación de predios, de lo cual la Fiscalía informó que ya cuenta con datos sobre la identidad del probable responsable, por lo que mantiene labores para localizarlo y ponerlo a disposición de la autoridad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

JGH