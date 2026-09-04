Zacatecas reduce 85% el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024

El promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas disminuyó 85 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con el informe de incidencia delictiva presentado este viernes 4 de septiembre por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Guadalupe, Zacatecas, la funcionaria explicó que el promedio pasó de 1.13 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.

El reporte presentado tiene corte al 31 de agosto y muestra además una disminución sostenida en otros indicadores delictivos de la entidad.

¿Cuánto bajaron los homicidios dolosos en Zacatecas?

Figueroa Franco señaló que, al comparar el comportamiento anual, Zacatecas alcanzó su punto más alto en 2021, con un promedio de 4.5 homicidios dolosos al día.

A partir de 2022 comenzó una reducción que, según los datos preliminares de 2026, llevó ese promedio a 0.2 casos diarios.

Esto representa una disminución de 96 por ciento entre 2021 y 2026, además de colocar al año en curso con el nivel más bajo de toda la serie presentada, que comienza en 2015.

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Delitos de alto impacto bajan 59%

El informe también registró una reducción en el promedio diario de delitos de alto impacto.

En 2022 se alcanzó un máximo de 9.7 delitos diarios, mientras que para 2026 el promedio preliminar se ubica en cuatro casos al día.

La diferencia representa una disminución de 59 por ciento.

Robo de vehículo también muestra reducción

En cuanto al robo de vehículos con violencia, el promedio pasó de cinco casos diarios en 2022 a 2.9 en 2026, lo que equivale a una reducción de 42 por ciento.

El reporte señala que 2026 presenta el promedio más bajo de este delito dentro de la serie histórica analizada.

#MañaneraDelPueblo | @Maffiguer, titular del @SESNSP, presentó el informe de incidencia delictiva de #Zacatecas con corte al 31 de agosto del 2026:



Reducción de homicidios:

➡️ Disminución del 85% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de septiembre de 2024 a… pic.twitter.com/4UvfYDc2eJ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 4, 2026

Percepción de inseguridad baja 21%

Figueroa Franco también presentó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

De acuerdo con el informe, el porcentaje de población que se siente insegura en Zacatecas pasó de 94.8 por ciento en el primer trimestre de 2023 a 75.1 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

Esto equivale a una disminución de 21 por ciento en la percepción de inseguridad en la entidad.

IO