Vuelca camión cargado de bloques en la autopista Champotón-Campeche

Un camión tipo plana, que transportaba una cantidad considerable de bloques de construcción, sufrió un accidente tras volcar por la autopista, en el carril Champotón-Campeche.

Según los reportes, el hecho ocurrió durante las primeras horas de este viernes, alrededor de las 5:00 horas, dejando hasta el momento un reporte preliminar de daños materiales de consideración.

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Trascendió que el peso del cargamento habría sido la causa del accidente; no obstante, otras versiones señalan que el chofer se durmió al volante.

El flujo vehicular se reporta lento, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, reducir la velocidad y transitar con cuidado mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad.