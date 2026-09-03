Niña se traga “chaquiras” en un kínder de Kanasín y desata movilización

Una menor de edad fue atendida la mañana de este jueves por paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín, luego de que ingiriera pequeños objetos mientras se encontraba en el preescolar “Octavio Paz”, ubicado en la colonia Centro.

Tras recibir el reporte, los paramédicos acudieron al plantel educativo para valorar a la menor. Durante la inspección confirmaron que se encontraba estable y consciente, sin presentar signos de intoxicación ni compromiso en las vías respiratorias.

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De acuerdo con el reporte, la niña habría ingerido unas chaquiras o pequeñas bolitas de plástico que formaban parte de una pulsera. Posteriormente, logró expulsar tres de estos objetos.

Ante la posibilidad de que hubiera ingerido más piezas, los rescatistas recomendaron a la madre trasladarla a un centro médico para que fuera sometida a una evaluación especializada y se descartara cualquier complicación.

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Las autoridades hicieron un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos a las actividades de niñas y niños y evitar que tengan acceso a objetos pequeños que puedan llevarse a la boca.

Asimismo, recordaron que la ingesta accidental de objetos extraños puede representar un riesgo de asfixia, obstrucción intestinal y otras complicaciones que pueden poner en peligro la salud de los menores.