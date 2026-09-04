Trágico viaje familiar en la vía Mérida-Cancún: choque de un auto deja una mujer sin vida y dos heridos

Una mujer de 74 años de edad perdió la vida, su hijo y un menor de edad resultaron lesionados al chocar el auto en el que viajaban, en el kilómetro 230 de la carretera Mérida-Cancún, tramo entre las comunidades de Xcan y Nuevo Xcan, oriente de la entidad, límites de Yucatán con Quintana Roo.

El percance se registró a la altura del kilómetro 230, en el tramo comprendido entre Xcan y Nuevo Xcan, donde el reporte de una emergencia movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y técnicos en urgencias médicas.

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Según los primeros reportes, la víctima fue identificada con las iniciales P.F.Y. y originaria de Isla Mujeres, Quintana Roo. Su hijo J.M.F.M. recibió atención médica por parte de los equipos de emergencia, pues resultó con un golpe en el tobillo y posible trauma abdominal.

También viajaba con ellos un menor de nueve años de edad, de iniciales K.E.F.B., quien tuvo diversas contusiones. Ambos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital General de Valladolid.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intentaron proporcionar los primeros auxilios a la sexagenaria, pero sólo pudieron confirmar que había dejado de existir.

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Los oficiales de la corporación estatal delimitaron el área, en espera de las autoridades ministeriales para que se iniciaran las indagatorias y recopilación de evidencias para tratar de esclarecer cómo se suscitaron los hechos.

Trascendió que el conductor de la unidad accidentada no estaba en el sitio cuando llegaron los policías y equipos de emergencia y hasta que concluyeron las diligencias se desconoce su paradero. El percance involucró a un vehículo marca Suzuki Ertiga, sin placas de circulación que operaba como taxi de la ruta Chichimilá-Valladolid y transitaba con rumbo a Cancún.

Uno de los ocupantes del vehículo relató que la ahora fallecida estaba dormida al momento del impacto, así que no se percató cómo ocurrió el accidente. Elementos de la SSP permanecieron en el lugar para controlar el tránsito vehicular y preservar la escena, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes que permitirán establecer las causas que originaron el accidente y deslindar responsabilidades.

Concluidas las labores de representantes de la Fiscalía y personal del Semefo se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo. Lo trasladó a sus instalaciones para practicarle la autopsia de ley para complementar el expediente.