Desaparece hombre de 33 años en Chetumal; Fiscalía emite ficha de búsqueda

Un hombre identificado como David González Rodríguez fue reportado como desaparecido este jueves 3 de septiembre, aunque los hechos ocurrieron desde el pasado 26 de agosto en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. Todo indica que la familia del afectado retrasó el reporte por temor a represalias de los presuntos responsables.

El caso quedó registrado bajo la alerta 87/FDS/2026 y derivó en la emisión de una ficha oficial de búsqueda. Según los datos proporcionados, David González Rodríguez tiene 33 años de edad, mide 1.60 metros de estatura, pesa aproximadamente 80 kilogramos y presenta tatuajes visibles en el abdomen y pecho, además de una cicatriz en el párpado derecho. Al momento de su desaparición vestía camisa blanca de manga larga, pants negros y tenis negros.

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La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero. El hombre fue visto por última vez en la capital del estado y desde entonces se desconoce su ubicación.

El caso refleja la situación de vulnerabilidad que enfrentan familias en colonias populares de Chetumal, donde el temor a represalias limita la denuncia inmediata y retrasa la activación de protocolos de búsqueda.

La investigación ministerial continúa para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar responsabilidades.