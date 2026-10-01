María Concepción Chan Che busca candidatura del PAN en Lázaro Cárdenas; cuestionan resultados de su gestión

María Concepción Chan Che es la octava regidora del actual Ayuntamiento por el Partido Acción Nacional (PAN), su nombre circula entre los posibles perfiles que buscan la candidatura blanquiazul a la Alcaldía en el 2027, periodo al que llega con un cargo de representación proporcional y un historial de derrotas internas que marca su paso por ese instituto político. La más recordada ocurrió en el 2019, cuando buscó la dirigencia municipal y perdió por un solo sufragio.

Derrota

En agosto del 2019, en una asamblea municipal del PAN en Kantunilkín, Chan Che contendió por la presidencia del Comité Directivo Municipal, a la que de 74 militantes activos, acudieron 62, que arrojó como resultado la victoria de Emilio Dzul Puc que obtuvo 31 votos; ella, 30 y hubo un voto nulo. La diferencia mínima la dejó fuera de la dirigencia local y ese resultado quedó registrado en reportes de la época y resume el peso limitado que ha tenido dentro de la estructura panista del municipio.

Antes y después de ese episodio no ha ocupado cargos de elección popular previos, regidurías plurinominales adicionales ni tampoco aparecen puestos de primer nivel en la administración pública, toda su trayectoria se ha desarrollado casi por completo dentro del PAN y del Cabildo actual.

Noticia Destacada PRI llega al 2027 sin aspirante claramente posicionado en Isla Mujeres

En el bloque opositor

En el 2024 integró la planilla de la alianza PAN-PRI como candidata a síndico, encabezada por Aurora Pool Cauich, pero la fórmula no prosperó y Josué Nivardo Mena Villanueva, del PT en alianza con Morena y el PVEM, se impuso con 10 mil 624 votos, el 60.5 por ciento, por lo que Chan Che llegó al Cabildo como regidora de representación proporcional.

En diciembre del 2025 formó parte del bloque de seis Regidores y la Síndica que rechazaron el Presupuesto de Egresos 2026 de 464.8 millones de pesos, quienes exigieron reorientar recursos a servicios básicos, pero más allá de ese voto en conjunto, no ha presentado iniciativas propias de alto impacto ni hay resultados medibles atribuibles a su gestión como regidora.

Sin escándalos

Su mayor mérito hasta el momento es que no se registran en medios, redes o instancias oficiales denuncias penales, acusaciones de irregularidades administrativas o señalamientos formales en su contra y tampoco aparecen empresas o negocios vinculados a su nombre, por lo que su capital político se reduce al cargo actual y a la militancia panista.

Noticia Destacada Ieqroo fija en 40.6 millones de pesos el tope de campaña para la Gubernatura de Quintana Roo en 2027

Resultado del análisis

Rumbo al 2027, María Concepción Chan Che representa una de las apuestas internas del PAN en Lázaro Cárdenas, donde es una figura cuya principal credencial es la regiduría y cuyo historial incluye una derrota interna por un voto en el 2019 y una candidatura a Síndico que no prosperó.

En un municipio donde el Gobierno de Mena Villanueva acumula observaciones de la ASF y rechazo presupuestal, y enfrenta el hartazgo ciudadano que ya amenaza con aplicar el voto de castigo, el blanquiazul necesita perfiles con peso territorial, capacidad de movilización y que aproveche ese sufragio que podrían ejercer los ciudadanos contra el gobierno actual.

El mayor problema que enfrenta el partido con este perfil es que Chan Che no ha demostrado resultados propios que le permitan capitalizar el desgaste oficialista ni convertir el malestar ciudadano en adhesiones o votos. Su aspiración llega marcada por la misma insuficiencia de peso político que ya la dejó fuera de la dirigencia municipal hace siete años.