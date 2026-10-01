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Campeche / Sucesos

Mecánico termina en el hospital tras ser atacado por un enjambre de abejas en Campeche

Un mecánico fue hospitalizado de urgencia tras golpear por accidente un enjambre y sufrir múltiples picaduras de abejas en la colonia Bellavista; bomberos dispersaron el panal.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de oct de 2026

1 min

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Un mecánico resultó lesionado tras ser atacado por un enjambre de abejas.
Un mecánico resultó lesionado tras ser atacado por un enjambre de abejas. / Dismar Herrera

Un mecánico resultó lesionado tras ser atacado por un enjambre de abejas en la colonia Bellavista, por lo que fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado al hospital.

Un motociclista resultó herido tras un choque sobre la avenida Concordia con avenida de los Deportes.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 104, entre la privada de la 4, donde se encontraba el enjambre. La víctima, al no verlo, lo golpeó, lo que provocó que fuera picada en varias partes del cuerpo.

Ante esto, vecinos auxiliaron a la víctima y dieron parte al número de emergencias. Al lugar llegaron personal de Bomberos y paramédicos del sector salud. Finalmente, los vulcanos realizaron labores para dispersar a los insectos mediante la aplicación de líquido, mientras los paramédicos estabilizaron al mecánico, quien tuvo que ser trasladado al Hospital General.

JGH

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