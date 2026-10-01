Mecánico termina en el hospital tras ser atacado por un enjambre de abejas en Campeche

Un mecánico resultó lesionado tras ser atacado por un enjambre de abejas en la colonia Bellavista, por lo que fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado al hospital.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 104, entre la privada de la 4, donde se encontraba el enjambre. La víctima, al no verlo, lo golpeó, lo que provocó que fuera picada en varias partes del cuerpo.

Ante esto, vecinos auxiliaron a la víctima y dieron parte al número de emergencias. Al lugar llegaron personal de Bomberos y paramédicos del sector salud. Finalmente, los vulcanos realizaron labores para dispersar a los insectos mediante la aplicación de líquido, mientras los paramédicos estabilizaron al mecánico, quien tuvo que ser trasladado al Hospital General.

JGH