Conductor a exceso de velocidad choca contra árbol en la avenida Benito Juárez de Campeche

Un conductor perdió el control de su automóvil cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la avenida Benito Juárez, con rumbo a la colonia Presidentes de México, donde protagonizó un aparatoso accidente.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador perdió el control de la unidad y se proyectó contra la guarnición derecha, para posteriormente chocar contra un árbol.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destruido de la parte frontal. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos policiacos llegaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

JGH