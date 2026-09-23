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Campeche / Sucesos

Conductor a exceso de velocidad choca contra árbol en la avenida Benito Juárez de Campeche

Conductor a exceso de velocidad pierde el control y choca contra un árbol en la avenida Benito Juárez. Pese a los severos daños del auto, no hay heridos; FGCAM deslinda cargos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de sept de 2026

1 min

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Un automovilista protagonizó un aparatoso percance vial sobre la avenida Benito Juárez.
Un automovilista protagonizó un aparatoso percance vial sobre la avenida Benito Juárez. / Dismar Herrera

Un conductor perdió el control de su automóvil cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la avenida Benito Juárez, con rumbo a la colonia Presidentes de México, donde protagonizó un aparatoso accidente.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador perdió el control de la unidad y se proyectó contra la guarnición derecha, para posteriormente chocar contra un árbol.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destruido de la parte frontal. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos policiacos llegaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

JGH

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