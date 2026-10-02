Mujer se desploma en plena calle de Ciudad del Carmen y moviliza a paramédicos de la Cruz Roja

Una mujer fue auxiliada y valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana luego de desvanecerse mientras caminaba por calles de la colonia Playón, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 37, entre las calles 66 y 68, cuando la mujer caminaba con dirección hacia la Periférica Norte. De manera repentina, perdió el conocimiento y cayó sobre la banqueta, donde permaneció durante varios minutos sin incorporarse.

Ante la situación y al desconocer qué le había ocurrido, vecinos que se encontraban en el sector decidieron solicitar el apoyo de una ambulancia, al temer que pudiera tratarse de una emergencia médica.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron a la mujer aún en el sitio y procedieron a valorarla. Durante la atención, lograron despertarla y colocarla en una silla para continuar con la evaluación.

De acuerdo con la valoración realizada en el lugar, la mujer presentaba un elevado estado de intoxicación etílica, por lo que no fue necesario realizar su traslado a un hospital al no detectarse, en ese momento, otra condición que requiriera atención médica inmediata.

Una vez que recuperó la conciencia, la mujer decidió continuar en el sitio y posteriormente se retiraría por sus propios medios, mientras vecinos permanecieron pendientes de ella hasta que se encontrara en mejores condiciones.

El incidente generó movilización momentánea de los servicios de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores consecuencias.

JGH