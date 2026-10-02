Aparatosa carambola en el Puente Zacatal deja tres lesionados y provoca caos vial en Ciudad del Carmen

Tres personas lesionadas y daños materiales de varios miles de pesos fue el saldo de una aparatosa carambola registrada sobre el Puente Zacatal, en Ciudad del Carmen, donde tres vehículos y un remolque estuvieron involucrados.

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El accidente ocurrió sobre el tramo de entrada a la ciudad, cuando el conductor de una camioneta Nissan Magnite, color plata, con placas DGH-135-C del estado de Campeche, presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Por causas que serán determinadas mediante los peritajes correspondientes, la unidad impactó por alcance contra la parte trasera de una camioneta Toyota de redilas, color blanco, con placas CU-4392-A de Campeche, perteneciente a la compañía Sepinsa, en la que viajaban varios trabajadores de la planta de nitrógeno que se dirigían hacia sus domicilios.

Una múltiple carambola vial dejó tres personas heridas en el Puente Zacatal. / Israel Lozano

Debido a la fuerza del impacto, dos de los trabajadores que viajaban en la camioneta de redilas resultaron lesionados, principalmente con heridas en el rostro. Asimismo, el conductor de la Nissan Magnite sufrió lesiones en la cara y cabeza.

Tras el primer choque, la camioneta de redilas salió proyectada contra un remolque de color verde, que era arrastrado por una camioneta Toyota blanca, con placas CP-0308-B del estado de Campeche, la cual también ingresaba a Ciudad del Carmen.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Finalmente, dos personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, entre ellas el conductor señalado como presunto responsable y una de las personas que viajaban en la camioneta de redilas.

El vehículo chocó por alcance a una camioneta con trabajadores de la planta de nitrógeno.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, se encargaron de abanderar la zona y tomar conocimiento del accidente. Las unidades involucradas quedaron aseguradas y serían puestas a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

El accidente provocó un importante congestionamiento vehicular sobre el Puente Zacatal, debido a que en ese momento únicamente se encontraba habilitado un carril para la circulación en ambos sentidos.

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Los involucrados activaron sus respectivas compañías de seguros con la intención de alcanzar un acuerdo por los daños ocasionados; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente la responsabilidad de cada conductor.

JGH