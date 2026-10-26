Detectan pie plano en mil 66 menores de preescolar en Campeche

Más de la mitad de los menores de edad preescolar que han sido revisados por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en San Francisco de Campeche presentan pie plano, un padecimiento que, de no recibir atención oportuna, puede generar molestias y afectar su desarrollo físico.

De enero a septiembre de este año, el organismo realizó mil 726 valoraciones en jardines de niños, de las cuales mil 66 resultaron positivas, lo que representa una incidencia de 61.76 por ciento.

El director general del CREE, Carlos Iván Cabañas González, explicó que mediante el programa “Detección de Padecimientos Discapacitantes”, personal especializado acude a planteles de Educación Preescolar para identificar alteraciones que podrían derivar en alguna discapacidad.

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Aunque las visitas se concentran en la capital campechana, debido a la limitada disponibilidad de especialistas en rehabilitación y a las actividades operativas que deben atender en el centro, el funcionario destacó la importancia de acercar estos servicios a los menores y detectar oportunamente problemas en la formación del arco del pie.

De acuerdo con las estadísticas del programa, marzo fue el mes de mayor actividad, con 502 valoraciones y 373 detecciones de pie plano, seguido de mayo, cuando se revisaron 289 menores y 161 fueron identificados con este padecimiento.

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En junio se realizaron 288 valoraciones, con 148 casos detectados; mientras que febrero registró 284 revisiones y 160 positivos. En abril fueron 265 valoraciones y 163 detecciones, en tanto que septiembre reportó 57 revisiones y 40 menores con pie plano. Durante julio, debido a la reducción de actividades, únicamente se valoraron 41 niños, de los cuales 21 resultaron positivos. En enero y agosto no se efectuaron revisiones por ser periodo vacacional.

Tras identificar el padecimiento, el personal entrega a maestros y directivos de los planteles un documento con el diagnóstico y la recomendación de acudir al CREE para recibir atención especializada, terapias y, si es necesario, la elaboración de plantillas ortopédicas.

El objetivo es favorecer el desarrollo del arco plantar y evitar que los menores presenten molestias que puedan limitar actividades.