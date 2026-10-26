Exigen cárcel para el exalcalde de Palizada por presunto desfalco de 46 millones de pesos

Dirigentes de partidos políticos y diputados locales exigieron que el alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara, sea encarcelado por el presunto desfalco de 46 millones de pesos que no fueron comprobados ni reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el primer trimestre de su administración. Coincidieron en que su renuncia a la Presidencia Municipal no resuelve el daño al erario y demandaron que se finquen responsabilidades penales.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, calificó como sumamente grave el caso y acusó que las irregularidades ocurrieron ante la mirada del Gobierno del Estado, la Auditoría Superior del Estado (Asecam) y el Congreso local, cuyos integrantes, afirmó, actuaron tardíamente al buscar corregir el problema con la salida del edil.

Sostuvo que la única solución es investigar y sancionar a quienes desviaron recursos, falsificaron documentos y dieron un destino distinto al presupuesto municipal.

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Incluso, exigió que los responsables pisen la cárcel, pues de lo contrario, dijo, prevalecería el encubrimiento entre autoridades del gobierno estatal en turno.

Medina Farfán también señaló el deterioro de la seguridad en Palizada y recordó que una síndica perdió la vida y un regidor fue baleado. Afirmó que el municipio enfrenta abandono, carencias en servicios públicos y falta de inversión, mientras su situación económica se deterioró bajo la administración de Ayala Cámara.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia del Congreso del Estado, diputado Aldo Román Contreras Uc, calificó el caso como grave y lamentable para el municipio, al tiempo que sostuvo que la rendición de cuentas es fundamental para esclarecer el manejo de los recursos públicos.

El legislador indicó que el Congreso estará pendiente de las auditorías y de la comprobación del presupuesto asignado a Palizada. Además, recordó que Pedro Ayala fue encarcelado años atrás por desvío de recursos y peculado, por lo que consideró necesario investigar nuevamente las conductas denunciadas.

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Contreras Uc subrayó que corresponde a la Asecam realizar las observaciones pertinentes y, en caso de detectar responsabilidades, presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Feccecam), para que se aplique el debido proceso contra todos los involucrados.

Finalmente, coincidieron en que la separación del alcalde no debe convertirse en una salida política para evitar sanciones. Exigieron que las autoridades investiguen el presunto daño patrimonial, esclarezcan el destino de los 46 millones de pesos y castiguen a quienes resulten responsables de afectar las finanzas públicas y a las familias paliceñas.