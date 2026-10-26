Bloquean la carretera Tizimín-Colonia Yucatán por malas condiciones de los caminos

Habitantes de varias comisarías del oriente de Tizimín bloquearon la carretera que comunica a esta ciudad con Colonia Yucatán para exigir la reparación de los caminos que conectan a sus comunidades, los cuales, aseguran, llevan tiempo en malas condiciones.

La movilización fue convocada días antes a través de redes sociales y reunió a pobladores de Tixcancal, Chan Cenote, San Pedro Juárez y San Luis, entre otras localidades, quienes se unieron para presionar a las autoridades y solicitar una solución al deterioro de las vías.

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Como medida de protesta, los habitantes cerraron el paso vehicular en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán, lo que impidió el tránsito de automovilistas que pretendían circular por esa ruta.

Los inconformes señalaron la necesidad de reparar los caminos que utilizan para trasladarse entre las comisarías y la cabecera municipal, debido a las dificultades que enfrentan para transitar por esas vías.

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La carretera bloqueada es una conexión importante para la región, pues comunica a Tizimín con localidades como Colonia Yucatán y El Cuyo, además de enlazar con el estado de Quintana Roo.

El cierre afecta una ruta de comunicación y traslado para habitantes de distintas comunidades del oriente de Yucatán, mientras los pobladores mantienen su exigencia de que se atienda el problema de las carreteras.