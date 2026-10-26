Gobernador de Jalisco visitará Palacio Nacional para anuncio de proyecto de agua que evitará deuda de 54 mil mdp a la entidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo miércoles 28 de octubre de 2026 presentará un proyecto integral para garantizar el abastecimiento de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, mediante inversiones del Gobierno federal y estatal.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó que la participación financiera de la Federación permitirá evitar que Jalisco adquiera una deuda de 54 mil millones de pesos.

Sheinbaum explicó que el proyecto establecerá las responsabilidades de ambos niveles de gobierno para garantizar el suministro de agua limpia y en cantidad suficiente a los habitantes de la zona metropolitana.

¿Cuándo presentará Sheinbaum el proyecto de agua para Guadalajara?

La presidenta informó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participará en la conferencia mañanera del miércoles 28 de octubre para dar a conocer los detalles del proyecto.

Explicó que realizará una última revisión de la propuesta el martes 27 de octubre, antes de presentar públicamente las obras y las inversiones contempladas.

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"Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al estado de Jalisco con la inversión que va a hacer el Gobierno de México", afirmó.

La mandataria precisó que durante la presentación se explicará qué acciones corresponderán al Gobierno de Jalisco y cuáles estarán a cargo de la Federación.

Hermosillo tendrá nuevo proyecto de abastecimiento sin construir presas

Sheinbaum también adelantó que su administración prepara un esquema alternativo para garantizar el suministro de agua en Hermosillo, Sonora, sin necesidad de construir las presas que se habían considerado inicialmente.

La presidenta confirmó que el nuevo planteamiento contempla la utilización de pozos para abastecer a la ciudad.

Sin embargo, no precisó cuántos pozos se utilizarán, el costo de las obras ni el calendario de ejecución.

Indicó que solicitará la participación de Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para explicar posteriormente las características técnicas del proyecto.

Por ahora, el Gobierno federal tiene prevista la presentación del plan de Guadalajara para el miércoles 28 de octubre, mientras que los detalles del nuevo esquema de abastecimiento para Hermosillo se darán a conocer en una fecha posterior.

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