Disminuye el sargazo en Playa del Carmen, pero persiste la pérdida de arena

A una semana de concluir octubre, las playas de Playa del Carmen muestran una mejoría por la disminución del sargazo; sin embargo, la erosión costera mantiene afectada la franja litoral, donde la pérdida de arena ha dejado al descubierto rocas que dificultan el disfrute de estos espacios turísticos.

Aunque el agua y algunos tramos de la costa lucen libres de la macroalga, el panorama dista de ser el esperado para uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo. En distintos puntos se observan arenales reducidos y superficies rocosas, mientras la llegada de visitantes apenas comienza a reactivarse, de acuerdo con el recorrido realizado este lunes por la zona costera.

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La erosión limita el disfrute de las playas

Durante el recorrido se documentaron tramos donde la arena ha desaparecido y las rocas quedaron expuestas. Si bien algunas secciones todavía conservan arena en condiciones favorables, el deterioro se hace evidente al avanzar por la costa, donde la erosión ha modificado el paisaje y reducido los espacios disponibles para los bañistas.

La marea baja permite observar parte de estas afectaciones, así como las diferencias entre las zonas que todavía mantienen arenales y aquellas donde predominan las piedras. Aunque algunos visitantes comienzan a regresar, la afluencia aún es limitada en los puntos observados.

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Menos sargazo, pero persisten las afectaciones

La disminución del sargazo representa una mejoría para las playas, luego de los recales que afectaron al destino durante este año. No obstante, el retiro de la macroalga no ha resuelto el problema de la pérdida de arena, que continúa como una de las principales preocupaciones para quienes dependen de la actividad turística.

Prestadores de servicios turísticos acuáticos han advertido que mantener el litoral libre de sargazo podría contribuir a recuperar visitantes y mejorar sus ingresos. Sin embargo, consideran que las condiciones de los arenales también son determinantes para que los turistas puedan disfrutar de la costa.

La erosión se suma así a las dificultades económicas que enfrentó el sector durante 2026, cuando la acumulación de sargazo redujo las actividades náuticas y afectó los ingresos de los trabajadores. Ante la cercanía de la temporada vacacional de invierno, la conservación y recuperación de las playas será importante para las expectativas de reactivación turística de Playa del Carmen.