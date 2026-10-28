Rommel Pacheco entrega 2 mil 200 kits deportivos en Campeche; llegarán a escuelas, albergues y penales

Un total de 2 mil 200 kits deportivos fueron distribuidos en distintos municipios de Campeche, abarcando escuelas, centros comunitarios, albergues y centros penitenciarios, como parte de las estrategias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para democratizar el acceso a la actividad física.

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El acto de entrega tuvo lugar en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, encabezado por Rommel Pacheco Marrufo, director general de la dependencia federal, ante la presencia de un centenar de estudiantes, atletas, docentes y entrenadores.

Pacheco Marrufo explicó que la estrategia busca garantizar la práctica deportiva como un derecho constitucional en parques y comunidades alejadas, sin limitarse a la búsqueda de medallas. "La formación de atletas de alto rendimiento requiere una base amplia de participantes, así como espacios y materiales que permitan detectar capacidades desde edades tempranas", enfatizó.

El equipamiento entregado incluye balones de futbol, basquetbol y voleibol, tablas de natación, redes y equipo de sonido para diversas disciplinas. El titular de la CONADE instó a los promotores a asegurar el uso inmediato del material y reconoció el trabajo clave de los profesores de educación física en la detección de talentos locales.

JGH