Campeche supera los 130 mil casos de infecciones respiratorias en 2026; advierten más contagios en invierno

La Secretaría de Salud (SSA) del Estado confirmó el repunte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), entre ellas Covid-19 e influenza, y advirtió que los contagios continuarán incrementándose con el avance de la temporada invernal. Ante este panorama, el titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, hizo un llamado urgente a la población para vacunarse y garantizó que existe abasto suficiente de biológicos en la entidad.

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De acuerdo con cifras del sector salud federal, Campeche contabiliza 130 mil 266 casos de IRAS, además de 55 contagios confirmados de influenza y 16 de Covid-19. El funcionario explicó que ambos virus circulan simultáneamente durante esta época y sus síntomas suelen confundirse, por lo que instó a no automedicarse y acudir a valoración médica ante señales de alarma.

La Campaña de Vacunación Invernal contempla la aplicación de cerca de 250 mil dosis en la entidad, priorizando a menores de edad, adultos mayores y personas con comorbilidades. Asimismo, Alvarado Rivadeneyra destacó que este año se introdujo por primera vez la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para mujeres embarazadas a partir de la semana 32 de gestación, a fin de transferir anticuerpos al recién nacido y prevenir neumonías graves.

La dependencia prevé un aumento paulatino en la demanda de consultas conforme desciendan las temperaturas en la región. Por ello, las autoridades insistieron en completar los esquemas de inmunización en los módulos de salud y reforzar las medidas de higiene preventivas en el hogar y centros de trabajo.

JGH