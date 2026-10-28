Síguenos

Última hora

Yucatán

Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad

Campeche

Campeche supera los 130 mil casos de infecciones respiratorias en 2026; advierten más contagios en invierno

La Secretaría de Salud de Campeche advirtió un repunte de infecciones respiratorias por la temporada invernal; garantizan abasto de 250 mil vacunas contra influenza y Covid-19.

Por Alejandro Balan

28 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El titular de la SSA, Orlando Alvarado, confirmó abasto suficiente de biológicos para la población.
El titular de la SSA, Orlando Alvarado, confirmó abasto suficiente de biológicos para la población. / Alejandro Balan

La Secretaría de Salud (SSA) del Estado confirmó el repunte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), entre ellas Covid-19 e influenza, y advirtió que los contagios continuarán incrementándose con el avance de la temporada invernal. Ante este panorama, el titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, hizo un llamado urgente a la población para vacunarse y garantizó que existe abasto suficiente de biológicos en la entidad.

El Gobierno de Campeche concedió el viernes 30 de octubre como asueto para trabajadores estatales.

Noticia Destacada

Campeche anuncia suspensión de labores el 30 de octubre por Día de Muertos; servicios esenciales seguirán operando

De acuerdo con cifras del sector salud federal, Campeche contabiliza 130 mil 266 casos de IRAS, además de 55 contagios confirmados de influenza y 16 de Covid-19. El funcionario explicó que ambos virus circulan simultáneamente durante esta época y sus síntomas suelen confundirse, por lo que instó a no automedicarse y acudir a valoración médica ante señales de alarma.

La Campaña de Vacunación Invernal contempla la aplicación de cerca de 250 mil dosis en la entidad, priorizando a menores de edad, adultos mayores y personas con comorbilidades. Asimismo, Alvarado Rivadeneyra destacó que este año se introdujo por primera vez la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para mujeres embarazadas a partir de la semana 32 de gestación, a fin de transferir anticuerpos al recién nacido y prevenir neumonías graves.

La dependencia prevé un aumento paulatino en la demanda de consultas conforme desciendan las temperaturas en la región. Por ello, las autoridades insistieron en completar los esquemas de inmunización en los módulos de salud y reforzar las medidas de higiene preventivas en el hogar y centros de trabajo.

JGH

Te puede interesar