Detienen en Nuevo León a mujer acusada de extorsionar a familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas

En una acción operativa coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra una mujer acusada de extorsionar a colectivos y familiares de víctimas de desaparición.

La imputada fue identificada como Juana Melina “N”, mujer de 51 años de edad. Su captura se llevó a cabo en la vía pública, sobre la calle Falcone, en su cruce con la calle Firenze, dentro de la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam, en colaboración con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Nuevo León, cumplimentó una orden de aprehensión contra Juana Melina “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, en #Pesquería, #NuevoLeón. https://t.co/bFwqK5pZXy — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) October 28, 2026

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía tamaulipeca, la detenida presuntamente se aprovechó de la vulnerabilidad de una familia que buscaba a tres hombres reportados como no localizados desde noviembre de 2022. Juana Melina “N” realizaba exigencias de dinero en efectivo a cambio de brindar información sobre el paradero de sus allegados.

Tras ser aprehendida, la sospechosa fue trasladada al estado de Tamaulipas para ser puesta a disposición del juez de control que la requiere. En las próximas horas se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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