“No le faltamos al respeto”: Estudiantes del Tec de Campeche cuestionan reacción de Layda al llamarlos “cobardes"

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche (TecNM) y ciudadanos de la capital reprobaron la actitud agresiva de la gobernadora Layda Sansores San Román contra alumnos de esta casa de estudios durante la conmemoración de su 50 aniversario, acto en el que tildó de "cobardes" a los jóvenes por ignorar su discurso.

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Voces ciudadanas como J. A., E. C., R. G. y A. N. cuestionaron que la mandataria reaccionara con descalificaciones y consideraron que el silencio estudiantil durante el evento no significó conformidad, sino temor a sufrir represalias académicas o sanciones por parte de los directivos del plantel.

"Los estudiantes recibieron a la gobernadora con respeto y en ningún momento le faltaron al respeto. Se quejan de los demás políticos y, al final de cuentas, son los mismos, hipócritas pintados de diferentes colores", sostuvo J. A. Asimismo, cuestionó que se le tuviera que solicitar una parada de autobús a la ejecutiva estatal, siendo una infraestructura básica que las autoridades debieron proveer desde hace tiempo.

La estudiante J.A. afirmó que la comunidad universitaria recibió a la mandataria con total respeto

Por su parte, R. G. y D. M. advirtieron sobre el riesgo latente de que alzar la voz o manifestar inconformidades ponga en peligro los años de preparación profesional de los universitarios ante posibles expulsiones o castigos. En tanto, A. N. calificó de inaceptable que una autoridad recurra a insultos en un acto institucional, señalando que retirarse del recinto habría sido una respuesta digna ante la falta de respeto de la gobernadora.

Las críticas en redes sociales y en la opinión pública pusieron en entredicho el discurso oficial de respaldo a la juventud, lamentando que en la celebración de medio siglo de trayectoria académica, los alumnos del Tecnológico terminaran siendo objeto de agresiones verbales por parte del Ejecutivo estatal.

JGH