Bayern Munich golea al Magdeburgo en Copa alemana, Kane ovacionado pese a no jugar

El Bayern Munich se clasificó fácilmente este miércoles para octavos de final de la Copa de Alemania al golear 6-1 al Magdeburgo, de segunda división, en un partido en el que Harry Kane fue ovacionado por su Balón de Oro pese a no jugar.

Apenas 48 horas después de que Kane fuera galardonado con ese codiciado trofeo, siendo el primer jugador inglés en lograrlo desde Michael Owen en 2001, el atacante se pudo dar ya un primer baño de masas en el Allianz Arena, en Munich.

Tres cuartos de hora antes del inicio del partido, sus compañeros le hicieron un pasillo humano y el inglés, con los brazos en alto a modo de saludo a los hinchas, fue ya aclamado desde la grada.

En la noche del lunes al martes, el propio estadio muniqués, que puede cambiar de color mediante la iluminación exterior, se tiñó de un tono dorado en reconocimiento al primer jugador del Bayern en llevarse el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Kane fue suplente sin llegar a jugar en el partido de este miércoles, por descanso, y los reconocimientos eran un simple aperitivo de lo que le espera el sábado, cuando está previsto que pueda ofrecer al público el trofeo, antes del Klassiker de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

Noticia Destacada RFEF suspende 24 partidos de la Copa del Rey tras choque de trenes en España

Olise, doblete y asistencia

En el partido ante el Magdeburgo, el protagonista fue su compañero francés Michael Olise, que abrió el marcador en el minuto 10 y dio luego la asistencia para que su compañero marroquí Ismael Saibari pusiera el 2-1, después de que el Magdeburgo sorprendiera al empatar el juego.

En la segunda mitad, Olise firmó su segundo tanto de la velada al transformar un penal al estilo Panenka (50') y fue cambiado a la hora de juego.

El canadiense Alphonso Davies (70'), Nathaniel Brown (73') y el portugués David Santos Daiber (90+3') completaron la goleada muniquesa.

Esta victoria en Copa coincidió con el anuncio de la salida del hospital del entrenador Vincent Kompany, que fue diagnosticado con una meningitis y está de baja médica.

"Estamos ganando por él, por supuesto. Es muy bueno que pueda volver a casa. Ahora tiene que descansar y esperamos verle pronto", declaró Brown.

¡SI HARRY ES FELIZ, TODOS SOMOS FELICES! 🥹❤️🏆 https://t.co/LOEMDTJ5y5 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 28, 2026

En el resto de partidos del miércoles, otros tres equipos de primera división se clasificaron a octavos de final: Stuttgart, Friburgo y Bayer Leverkusen.

Entre ellos, el Stuttgart era el único que se enfrentaba a otro equipo de primera, el Paderborn, al que eliminó con un 1-0 como visitante.

Otros dos primeras, el Schalke 04 y el Hoffenheim, quedaron eliminados el miércoles ante formaciones de segunda división, el Dinamo Dresde y el Holstein Kiel, respectivamente.

El martes, el Borussia Dortmund había salido victorioso de uno de los cruces estelares de esta ronda, superando 3-2 al Werder Bremen, también de la primera categoría.