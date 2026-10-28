Así se vivió el Festival de las Luces 2026 en Campeche entre catrinas, música y tradición

Con un Parque Principal iluminado se llevó a cabo el Festival de las Luces, Día de Muertos y Catrinas, espacio donde público en general, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de los bailables presentados por distintas academias.

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El evento cultural fue organizado por el Ayuntamiento de Campeche bajo la dirección de Silvana Sánchez, contando con la participación en escena de un total de 14 escuelas de danza.

La velada tradicional destacó también por la asistencia de las reinas representantes de las festividades campechanas, quienes atestiguaron los números artísticos de la jornada.

Durante la fresca noche, los participantes se lucieron ante el público asistente con atuendos coloridos, inspirados en su mayoría por la icónica figura de la Catrina.

JGH