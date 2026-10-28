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De Campeche a Sinaloa: Ricardo Uc Chan cumple su promesa ante el San Judas Tadeo más grande del mundo

El devoto campechano Ricardo Uc Chan viajó desde Seybaplaya hasta Badiraguato, Sinaloa, para cumplir una manda ante la estatua monumental de San Judas Tadeo.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

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Ricardo Uc Chan, originario de Seybaplaya, viajó hasta Badiraguato, Sinaloa, por devoción religiosa.
Ricardo Uc Chan, originario de Seybaplaya, viajó hasta Badiraguato, Sinaloa, por devoción religiosa. / Especial

La fe y devoción a San Judas Tadeo llevaron a Ricardo Uc Chan, originario de Seybaplaya, Campeche, hasta Badiraguato, Sinaloa, donde llegó el pasado lunes 26 de octubre para cumplir una manda ante la monumental estatua dedicada al santo, dos días antes de su celebración religiosa.

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El seybano compartió fotografías de su llegada a través de sus redes sociales, mostrando que logró alcanzar el destino que se había propuesto como parte de su promesa religiosa. Su visita a este municipio sinaloense representa el cumplimiento de un compromiso personal motivado por su devoción a San Judas Tadeo.

En Badiraguato se encuentra una de las estatuas más grandes dedicadas a San Judas Tadeo, sitio que atrae a peregrinos de diferentes regiones de México, especialmente durante las celebraciones del 28 de octubre. La llegada del campechano ocurrió precisamente en los días previos a esta festividad, cuando numerosos fieles acuden al lugar para agradecer favores recibidos y cumplir sus promesas.

El pasado 26 de octubre, Ricardo Uc Chan llegó en bicicleta a Badiraguato, Sinaloa, donde cumplió su promesa religiosa ante la monumental estatua de San Judas Tadeo, considerada la más grande del mundo. Su recorrido desde Seybaplaya, Campeche, destaca por la distancia que atravesó sobre dos ruedas, impulsado por su fe y agradecimiento al santo.

JGH

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