Con colorido desfile y multitudinaria participación concluyen los festejos de la Campechanidad en Champotón

Con un colorido desfile en el que participaron estudiantes de todos los niveles educativos, academias de danza, adultos mayores, personas con discapacidad y burócratas, concluyeron los festejos del Mes de la Campechanidad en Champotón, en medio de un ambiente de alegría, música regional y orgullo por las tradiciones de la entidad.

El derrotero cultural comenzó a partir de las 18:30 horas de este miércoles, partiendo desde la calle 34, a la altura del deportivo Ulises Sansores, desde donde los contingentes avanzaron por diversas vialidades de esta ciudad porteña.

El recorrido abarcó parte de la colonia Ulises Sansores hasta llegar a las inmediaciones del parque de la Bandera. Posteriormente, continúo sobre la calle 28 rumbo al corredor turístico del populoso barrio del Chen Pec, para después tomar la calle 29 con dirección a la plaza Ángel Castillo Lanz del primer cuadro de la ciudad.

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En el desfile participaron escuelas de todos los niveles educativos, como jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias, así como del nivel superior, quienes desfilaron con entusiasmo, ataviados con los colores y sabores de Campeche.

También se sumaron las academias de danza con sus respectivas embajadoras, incluyendo personas con discapacidad del Centro de Atención Múltiple (CAM) 08, y los adultos mayores de la Casa de Día "La Edad de Oro".