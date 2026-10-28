Sedeco niega cierre de Karim’s en Campeche, pero no aclara presunto despido de 400 trabajadores

La presunta liquidación de entre 300 y 400 trabajadores del Grupo Karim’s en Campeche y las versiones sobre el posible cierre de operaciones han generado incertidumbre entre los empleados y sus familias, ante los cambios en las líneas de producción y la falta de información precisa sobre el futuro de los puestos laborales.

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Aunque las instalaciones continúan en operación, personal al interior de la empresa señala que hay un sinnúmero de trabajadores afectados, sin precisar las bajas definitivas ni las condiciones en que se realizaron las separaciones laborales. La reestructuración de las maquiladoras también incluye movimientos de personal entre distintas naves industriales, principalmente en las áreas vinculadas con la fabricación de productos médicos.

Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury, negó que el Grupo Karim’s tenga previsto cerrar sus instalaciones y aseguró que las bajas de personal forman parte de los ajustes habituales de la empresa. Sin embargo, no presentó cifras para aclarar el alcance de las presuntas liquidaciones ni confirmó cuántos trabajadores perdieron su empleo.

Lavalle Maury explicó que el Parque Karim’s cuenta con cuatro naves industriales y sostuvo que todas continúan en operación. Como ejemplo, mencionó una planta dedicada a una nueva línea de ropa deportiva, cuya plantilla, según sus datos, aumentó de aproximadamente 300 a más de 450 empleados.

En contraste, reconoció que Karim’s Textil atraviesa una reestructuración de sus líneas de producción, proceso que implica el traslado de trabajadores entre instalaciones. También señaló que en el complejo operan distintas razones sociales, entre ellas South East, Karim’s y Campeche Sportswear.

JGH