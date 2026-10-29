Detienen a “La Comandanta” en Cancún por presuntamente incumplir orden de restricción

Elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención de Sonia “N”, ampliamente conocida en el ámbito de la gestoría local bajo el apodo de “La Comandanta”. La intervención policial se llevó a cabo tras ser señalada por el presunto incumplimiento reiterado de una orden de restricción vigente en su contra, la cual fue promovida formalmente por una profesional de la medicina.

​La captura se registró en las inmediaciones de un establecimiento comercial situado sobre la concurrida avenida Xcaret, justo a las afueras de la Dirección de Tránsito Municipal.

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En dicho inmueble, la hoy detenida prestaba servicios como gestora particular para la tramitación de licencias de conducir y expedición de cartas de antecedentes no penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe señalar que, a pesar de que en el sector se le conoce popularmente con el nombre de “La Comandanta”, la mujer no forma parte ni ha pertenecido a ninguna corporación de seguridad pública o fuerza armada.

​Según los datos proporcionados por fuentes policiales, las autoridades preventivas recibieron alertas sobre el desacato de las medidas cautelares otorgadas a la agraviada.

Tras su arresto, fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común / Especial

Reportes preliminares indican que Sonia “N” habría vulnerado el perímetro de alejamiento al menos en tres ocasiones consecutivas. Dicha conducta constituyó un desacato a un mandato judicial, por lo que los hechos ya habían sido debidamente notificados a la representación social.

​Ante el reporte activo y para garantizar la integridad de la denunciante, los agentes municipales se trasladaron al sitio de trabajo de la imputada para hacer efectiva su detención.

Posteriormente, fue trasladada e ingresada a las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y resolver su situación jurídica en los plazos que marca la ley.

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​El arresto ha generado atención mediática en la zona, toda vez que Sonia “N” fue víctima recientemente de un hecho violento en su vivienda, ubicada en la Supermanzana 241. En aquel suceso, sujetos no identificados detonaron armas de fuego contra la fachada de su inmueble y dejaron una cartulina con mensajes amenazantes.

​Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas originarias que llevaron a la doctora a solicitar la protección judicial, ni si existe alguna línea de investigación que vincule dicho conflicto personal con la agresión armada registrada en el domicilio de la acusada. La Fiscalía mantendrá las indagatorias abiertas para esclarecer ambos acontecimientos.