Paseo de las Ánimas 2026 en Mérida: calles cerradas y rutas alternas este 30 de octubre

Con motivo del Paseo de las Ánimas 2026, este viernes 30 de octubre habrá cierres viales en el sur y el Centro Histórico de Mérida para facilitar los preparativos de esta tradicional celebración.

La Policía Municipal informó que las restricciones comenzarán desde las 8:00 horas en los alrededores del Cementerio General y el parque de La Ermita.

El primer cierre se aplicará sobre la calle 66, desde la calle 95, a la altura del Cementerio General, hasta la calle 77, donde se encuentra el parque de La Ermita. La circulación en este tramo permanecerá restringida a partir de las 8:00 horas.

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Posteriormente, desde las 10:00 horas, también se cerrará la calle 64, entre las calles 77 y 73, como parte del operativo vial previo al evento.

Las calles laterales a las vías 66 y 64 permanecerán abiertas hasta las 15:00 horas, con el objetivo de facilitar el tránsito mientras se realiza el montaje de los altares y demás preparativos.

¿Qué rutas alternas utilizar por los cierres del Paseo de las Ánimas?

Para evitar congestionamientos en las zonas centro y sur de Mérida, la Policía Municipal recomienda utilizar las siguientes calles como rutas alternas:

Al norte: calles 56, 60, 68 y 72.

calles 56, 60, 68 y 72. Al sur: calles 50, 58, 54 y 74.

calles 50, 58, 54 y 74. Al oriente: calles 67, 63, 59 y 99.

calles 67, 63, 59 y 99. Al poniente: calles 103, 65, 57 y 61.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a planear sus recorridos con anticipación, considerar tiempos adicionales de traslado y respetar las indicaciones de los agentes de vialidad que estarán desplegados en los puntos de cierre.

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Estas medidas buscan mantener la circulación en las zonas aledañas y brindar condiciones de seguridad durante los preparativos del Paseo de las Ánimas, una de las celebraciones tradicionales de Mérida durante la temporada de Janal Pixán.