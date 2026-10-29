INE suma 15 renuncias tras cambio de presidencia; Blanca Cruz garantiza elecciones de 2027

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que se han registrado 15 renuncias de funcionarios del organismo, mientras avanza una revisión de la estructura administrativa ante señalamientos de presuntas irregularidades.

En un comunicado difundido este jueves 29 de octubre de 2026, el INE precisó que 12 de las renuncias corresponden a personal de confianza adscrito a la oficina de la Presidencia, incluida la persona titular de la Jefatura de Oficina. Estas se suman a tres separaciones previas, dos de ellas de titulares de área.

Cruz García aseguró que los cambios administrativos no afectarán la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y sostuvo que el instituto mantiene su capacidad operativa.

¿Por qué renunciaron 15 funcionarios del INE?

La consejera presidenta provisional explicó que el Consejo General inició una revisión institucional para atender los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas.

Como parte de estas acciones, las consejerías acordaron evaluar a los integrantes de la Junta General Ejecutiva y a los titulares de las Unidades Técnicas antes de determinar su permanencia.

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La funcionaria precisó que cada renuncia seguirá el procedimiento administrativo correspondiente y se notificará al Órgano Interno de Control para verificar si existen investigaciones en curso.

También aclaró que la revisión distinguirá entre los puestos de confianza y el personal operativo con antigüedad en el instituto.

Blanca Yassahara Cruz anuncia decisiones colegiadas en el INE

Cruz García, quien asumió la presidencia provisional el 27 de octubre tras una designación unánime del Consejo General, señaló que su administración dará prioridad a la transparencia y a las decisiones colectivas.

La funcionaria indicó que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas con la Presidencia, por lo que los asuntos relevantes deberán discutirse y resolverse entre las consejerías.

El objetivo, explicó, es fortalecer los mecanismos internos de supervisión y mantener la continuidad de las actividades del organismo electoral.

¿Están en riesgo las elecciones de México en 2027?

La presidenta provisional descartó que las renuncias y los cambios administrativos comprometan la organización de las elecciones federales de 2027.

#BoletínINE 📄| Presidencia provisional del INE privilegiará la colegialidad, la revisión institucional y el apego a la legalidad. 🔗Más información en el siguiente enlace: https://t.co/FfQGKI2nP4 https://t.co/FJbXZpcfmC — @INEMexico (@INEMexico) October 29, 2026

Cruz García afirmó que el instituto cuenta con la estructura y el personal necesarios para cumplir sus responsabilidades constitucionales.

"El INE está fuerte, el INE está firme", expresó al garantizar la continuidad de los trabajos electorales.

La funcionaria reiteró que la revisión administrativa se realizará mediante acuerdos del Consejo General y en colaboración con las autoridades fiscalizadoras, sin interrumpir los preparativos de los próximos comicios.

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