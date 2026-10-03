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Un poste del alumbrado público podría colapsar en la colonia Centenario, en Champotón

La conductora de una Suzuki Vitara habría realizado una vuelta en U y posteriormente una maniobra de reversa, cuando fue impactada por un taxi.

Por Jorge May Sosa

3 de oct de 2026

1 min

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Un taxi y una camioneta resultaron con daños materiales tras un accidente registrado en la avenida 56 de Ciudad del Carmen.
Un taxi y una camioneta resultaron con daños materiales tras un accidente registrado en la avenida 56 de Ciudad del Carmen. / Jorge May Sosa

Un poste del alumbrado público en cualquier momento podría colapsar, situación que, según moradores de la colonia “Centenario” representa un peligro para quienes transitan por la zona.

Dicho problema, se explicó, se localiza sobre la calle 35 A entre 36 y 34 en la colonia antes referida y permanece desde hace aproximadamente dos semanas.

Ante ello, moradores del lugar, así como algunos transeúntes abordados, solicitan la intervención del Ayuntamiento de Champotón para evitar un posible accidente.

Tras un recorrido por este lugar, se pudo constatar las condiciones de deterioro de la estructura, la cual permanece sostenida únicamente por una cable como medida provisional para impedir que caiga de manera repentina.

Eladios Rodriguez Rodriguez comentó que hasta el momento no lo han reportado; sin embargo, afirmó que lo hará en el transcurso de esta semana, “Representa un riesgo".

Le puede caerle a una persona. Lo vamos a reportar, no sé si en el Ayuntamiento o directamente con Protección Civil” añadió.

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