“Vivimos con el temor de que caiga”: Habitantes de Peto exigen a la CFE el reemplazo urgente de postes dañados

Habitantes del Centro y de diversas colonias de Peto denunciaron el creciente deterioro de postes de la red de energía eléctrica, varios de los cuales se encuentran en condiciones críticas y a punto de colapsar, lo que representa un peligro latente para peatones, automovilistas y viviendas cercanas.

De acuerdo con los habitantes, en los últimos meses ha aumentado el número de estructuras dañadas, algunas con el concreto desgastado, cabillas expuestas y bases debilitadas, al grado de que prácticamente se sostienen únicamente por el cableado. Esta situación se vuelve aún más preocupante debido a los constantes vientos que se registran en la región, los cuales podrían provocar el desprendimiento de los postes en cualquier momento.

Noticia Destacada Trenecito del Centenario en Mérida suspende servicio de forma temporal por mantenimiento

Uno de los casos más alarmantes se ubica en la calle 32 con 7 de la colonia Chak’anyuc, donde, según vecinos como Francisco Poot, el poste lleva varios meses en condiciones deplorables. “Vivimos con el temor de que en cualquier momento caiga y cause una desgracia”, expresó.

En la misma colonia, sobre la calle 32 entre 9 y 7, otro poste presenta severo deterioro, con varillas expuestas y un transformador instalado, lo que incrementa el riesgo de cortocircuitos o accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias.

En el Centro también se reportan casos preocupantes. En la calle 24 con 31, un poste muestra daños visibles en su base, prácticamente destruida, lo que ha generado inquietud entre vecinos, ya que se trata de una vía con constante circulación vehicular. De igual forma, en la 27 con 32 se localiza otra estructura en malas condiciones que, según los habitantes, podría colapsar en cualquier momento.

Noticia Destacada Profepa reduce clausura en relleno sanitario de Kanasín, pero mantiene restricciones

Asimismo, en la calle 31 con 34, un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permanece inclinado desde hace meses hacia la vía pública. Vecinos señalaron que su deterioro es evidente y temen que termine por venirse abajo, debido a que es una zona céntrica con alto flujo de peatones y vehículos.

Los colonos coincidieron en que la problemática no ha sido atendida pese a los reportes realizados, por lo que hicieron un llamado urgente a la CFE para que haga inspecciones y sustituya los postes dañados antes de que ocurra un accidente. Subrayaron que, con la cercanía de la temporada de lluvias y huracanes, el riesgo aumenta considerablemente, ya que los vientos fuertes podrían provocar el colapso de estas estructuras.