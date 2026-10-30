Anuncian bloqueo de la carretera federal 180 en Atasta este 31 de octubre por apagones; horario y tramo afectado

Habitantes de la Península de Atasta, en Ciudad del Carmen, estarían preparando un nuevo bloqueo de la carretera federal 180 para este sábado 31 de octubre, ante el descontento por los constantes apagones, las variaciones de voltaje y los retrasos en la construcción de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obra que las comunidades han solicitado desde hace varios años.

Noticia Destacada Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche

De acuerdo con información difundida en redes sociales y grupos comunitarios, el cierre total de la carretera del Golfo comenzaría a las 16:00 horas, a la altura del puente peatonal ubicado entre las localidades de San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso, cerca de la Planta de Nitrógeno Cantarell. La movilización habría sido acordada por pobladores de San Antonio Cárdenas, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los representantes comunitarios.

Según avisos difundidos en redes sociales, el cierre comenzaría a las 16:00 horas. / Especial

La inconformidad está relacionada con la demora en la construcción de la subestación eléctrica, proyecto anunciado desde años anteriores para mejorar el suministro de energía en las comunidades de Atasta. Pese a los compromisos de las autoridades y a que se ha señalado diciembre de 2026 como fecha para concluir los trabajos, los habitantes continúan reportando interrupciones del servicio y variaciones de voltaje que afectan sus actividades cotidianas.

De concretarse la protesta, la circulación entre Campeche y Tabasco podría verse interrumpida, con afectaciones para automovilistas, autobuses de pasajeros y unidades de transporte de carga que utilizan esta importante vía de comunicación. En los avisos difundidos se exhorta a los conductores a tomar precauciones y buscar rutas alternas; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la realización del bloqueo ni el tiempo que permanecería cerrada la carretera.

JGH