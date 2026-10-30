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Yucatán / Mérida

Policía de Mérida despliega operativo en mercados y cementerios por Día de Muertos

La Policía Municipal y la SSP desplegarán un operativo especial el 1 y 2 de noviembre en los panteones de Mérida, con agentes de seguridad, personal vial y paramédicos para atender cualquier emergencia.

Por Redacción Por Esto!

30 de oct de 2026

1 min

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El operativo en los cementerios de Mérida se realizará el 1 y 2 de noviembre
El operativo en los cementerios de Mérida se realizará el 1 y 2 de noviembre / Especial

El movimiento de personas en el centro de Mérida aumentará durante las celebraciones del Día de Muertos, principalmente en los mercados y los alrededores de los cementerios.

Ante esta situación, la Policía Municipal puso en marcha un operativo especial para reforzar la vigilancia y prevenir incidentes en las zonas de mayor concentración de visitantes.

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Las acciones se concentran en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde agentes municipales realizan recorridos a pie tanto en el interior de los establecimientos como en sus alrededores. A estas labores se suman unidades policiales que mantienen recorridos de observación y vigilancia.

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Otro de los puntos prioritarios son los paraderos del transporte público, donde se reforzó la presencia de elementos, especialmente en las zonas desde las que salen autobuses hacia los cementerios de la ciudad.

Policía de Mérida reforzará vigilancia en panteones el 1 y 2 de noviembre

El operativo también se extenderá a los camposantos durante el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, mediante un dispositivo coordinado entre la Policía Municipal de Mérida y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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En estos espacios se desplegará personal de seguridad pública y vialidad para controlar los accesos y facilitar el ingreso de las personas que acudan a visitar a sus familiares fallecidos. También habrá elementos que realizarán recorridos a pie dentro de los panteones.

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Como parte de la atención preventiva, se mantendrán unidades policiales y paramédicos preparados para responder ante cualquier emergencia. Con estas acciones, las corporaciones buscan mantener condiciones de seguridad durante las jornadas de mayor afluencia en los cementerios de Mérida.

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