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Campeche / Sucesos

Reporte de hombre armado moviliza a policías en la colonia Vicente Guerrero de Campeche

Vecinos de la colonia Vicente Guerrero, en Campeche, alertaron sobre un sujeto presuntamente armado. Policías desplegaron un operativo, pero el sospechoso escapó sin ser detenido.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de oct de 2026

1 min

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Un sujeto presuntamente armado generó movilización policiaca en Campeche.
Un sujeto presuntamente armado generó movilización policiaca en Campeche. / Dismar Herrera

La presencia de un sujeto presuntamente armado generó movilización policiaca en la colonia Vicente Guerrero. El reporte se originó luego de que vecinos de la privada 18, al sentirse amenazados, solicitaran apoyo al número de emergencia.

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Tras el hecho, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona. Sin embargo, el sospechoso, al percatarse de que fue reportado, emprendió la huida hacia la calle 18 entre Montecristo, donde logró perderse de vista.

A pesar de la búsqueda, los agentes no lograron localizar ni detener al sospechoso.
A pesar de la búsqueda, los agentes no lograron localizar ni detener al sospechoso. / Dismar Herrera

La zona fue cercada por las autoridades, quienes realizaron recorridos en busca del individuo para intentar neutralizar el riesgo. Los agentes revisaron las inmediaciones y entrevistaron a residentes del sector para recabar características sobre la vestimenta y la dirección de escape.

A pesar de los patrullajes e inspecciones de búsqueda en los alrededores, los uniformados no lograron ubicar ni detener al sospechoso. Ante esta situación, las corporaciones mantuvieron la presencia preventiva en la zona para resguardar la tranquilidad de los vecinos.

JGH

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