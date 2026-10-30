Hallan motocicleta abandonada en una tienda de abarrotes de Campeche; investigan si es robada

En el barrio de San Francisco, una motocicleta abandonada desde hace más de 24 horas generó la movilización de elementos de la Policía Estatal. La intervención ocurrió luego de que empleados de una tienda de abarrotes reportaran su presencia, la cual podría contar con reporte de robo.

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La unidad fue localizada en el interior de un establecimiento techado situado sobre la calle 16 entre Gómez Farías y Zarco, la cual pertenece a una tienda de abarrotes. Al llegar al lugar, los agentes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes dejaron la motocicleta en el sitio. Las autoridades revisaron las inmediaciones en busca de indicios que permitan esclarecer cómo llegó el vehículo hasta el establecimiento.

Finalmente, los elementos policiales procedieron al aseguramiento de la unidad para ponerla a disposición de las autoridades competentes. A través de la investigación posterior se determinará su procedencia legal y si cuenta con reporte de robo vigente.

JGH