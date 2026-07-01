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Campeche / Ciudad del Carmen

Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche

Autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes mayores y exhortan a los automovilistas a extremar precauciones.

Por Redacción Por Esto!

1 de jul de 2026

1 min

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Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche
Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche / Por Esto

Habitantes de la península de Atasta realizaron la noche de este miércoles un nuevo bloqueo sobre la carretera federal Costera del Golfo 180, a la altura del kilómetro 139, frente al panteón de la comunidad, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, del que aseguran llevan varias horas sin suministro.

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De acuerdo con reportes de las autoridades, decenas de ciudadanos se concentraron en ese punto para impedir el paso de vehículos como medida de presión, argumentando que la falta de electricidad ha afectado a numerosas familias y que, hasta el momento, no han recibido una respuesta efectiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes advirtieron que permanecerán bloqueando la carretera durante toda la noche e, incluso, hasta el transcurso del jueves si el servicio no es restablecido, situación que podría generar severas afectaciones a la circulación en la península de Atasta, una de las principales vías de comunicación entre Campeche y Tabasco.

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Los manifestantes señalaron que no retirarán el bloqueo hasta que personal de la CFE o alguna autoridad competente acuda al lugar para ofrecer una solución definitiva al problema y garantizar el restablecimiento del suministro eléctrico.

Mientras tanto, autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes mayores y exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, ya que el cierre de la carretera podría prolongarse durante varias horas.

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