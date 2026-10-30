Aseguran más de siete kilos de presuntas drogas durante operativo en Umán

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un inmueble y más de siete kilogramos de presuntas drogas durante un operativo realizado en el municipio de Umán, Yucatán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las diligencias se llevaron a cabo el pasado 27 de octubre de 2026, mediante la ejecución de una orden técnica de investigación, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

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De acuerdo con el informe de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, entre los indicios asegurados se encuentran 4.2 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 2.7 kilogramos de hierba verde con propiedades parecidas a la marihuana y 440 gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Además de las sustancias, las autoridades aseguraron el inmueble donde se desarrolló la intervención, aunque no se precisó si hubo personas detenidas durante el operativo.

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Todo lo decomisado quedó a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mérida, instancia que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.