Miles de campechanos abarrotan el Centro Histórico en el Paseo de las Luces 2026

Miles de campechanos abarrotaron el Centro Histórico de la capital para presenciar el Paseo de las Luces 2026, evento que reunió la cultura, la fe y la creatividad en un recorrido dedicado a celebrar la memoria de los fieles difuntos y a mantener viva una tradición que se transmite de generación en generación.

El desfile partió del Parque de San Martín y avanzó por las principales calles del corazón de la ciudad, donde familias, visitantes y participantes se congregaron para observar las distintas expresiones vinculadas al culto a los muertos. Durante el recorrido predominaron las catrinas, las calacas mestizas y las representaciones alusivas a la festividad de Día de Muertos.

El Paseo de las Luces se consolidó como uno de los eventos más esperados de la temporada en Campeche, no solo por su carácter festivo, sino por su valor cultural y comunitario. La actividad permitió que participantes de distintas edades compartieran un espacio de convivencia, identidad y respeto a las tradiciones locales.

En el desfile participaron reinas y reyes del Carnaval, así como representantes de diversas fiestas tradicionales del estado, quienes se sumaron al recorrido junto con autoridades invitadas. Su presencia dio realce al evento y reforzó el vínculo entre las celebraciones populares y las expresiones culturales del Centro Histórico.

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Las calles del centro capitalino se llenaron de color, música y creatividad, mientras los asistentes observaban el paso de las comparsas y las escenificaciones alusivas a la conmemoración de los difuntos. El ambiente festivo se combinó con elementos simbólicos propios de la tradición mexicana, como las calaveras, las flores y las luces que dieron nombre al paseo.

Personal de Protección Civil municipal coordinó el tráfico y el desarrollo de las actividades, con el fin de agilizar el desfile y garantizar que el evento se realizara en orden y con medidas de seguridad para los asistentes.

La afluencia masiva de público confirmó el interés de la población por participar en esta celebración, que año con año convierte al Centro Histórico en un escenario de encuentro entre la memoria, la fe y la identidad campechana.