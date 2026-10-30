Consume fuego dos viviendas en el Fraccionamiento Caribe; vecinos y policías lucharon contra las llamas a cubetazos

Con cubetas de agua y sin más herramientas que la prisa, vecinos del fraccionamiento Caribe y elementos policiacos intentaron frenar el avance de un incendio que, la tarde-noche de este viernes, redujo a escombros dos viviendas en el cruce de las calles Antigua y Petcacab. Aunque las pérdidas materiales fueron de consideración, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

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La alerta al número de emergencias 911 la dieron los propios habitantes de la zona, quienes observaron una densa columna de humo y, enseguida, llamas que avanzaban con rapidez de una propiedad a la otra. Ante la cercanía de otras casas, el temor entre los vecinos fue que el fuego se extendiera a los domicilios contiguos y la emergencia creciera de manera considerable.

Mientras llegaban las unidades de auxilio, algunos residentes, apoyados por policías que se encontraban en el sitio, trataron de contener las llamas a cubetazos, un esfuerzo que sirvió para ganar algunos minutos, pero que resultó insuficiente frente a la magnitud del siniestro.

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Durante las labores de emergencia, una mujer y una menor de edad que se encontraban al interior del inmueble lograron salir oportunamente, antes de que el fuego lo consumiera, lo que evitó que el incidente derivara en una tragedia.

Poco después arribaron de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, personal del H. Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Rescate y Emergencias Médicas. Los uniformados acordonaron el área para mantener alejados a los curiosos y evitar riesgos, y se evacuó a los habitantes de los inmuebles afectados y de su periferia. Al mismo tiempo, los bomberos desplegaron las labores necesarias para sofocar el fuego y, sobre todo, impedir que alcanzara otras viviendas.

Consume fuego dos viviendas en el Fraccionamiento Caribe; vecinos y policías lucharon contra las llamas / Por Esto

Tras varios minutos de trabajo, las llamas quedaron controladas en su totalidad. Paramédicos valoraron en el lugar a los ocupantes de las dos casas, incluidas la mujer y la menor, quienes no presentaron lesiones que hicieran necesario su traslado a un hospital.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.

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