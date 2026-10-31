Marina realiza 39 saltos desde helicóptero MI-17 en río de Campeche; así fue el operativo de entrenamiento

La Secretaría de Marina (Semar) informó que elementos de la Armada de México realizaron 39 saltos acuáticos desde un helicóptero MI-17 sobre el río Champotón, Campeche, como parte de un programa de capacitación especializada para las fuerzas de reacción.

Los ejercicios se llevaron a cabo el viernes 30 de octubre de 2026, frente a las instalaciones del Sector Naval de Champotón, con la participación de personal del Curso Integral de Fuerzas de Reacción (CIFR).

De acuerdo con la dependencia, las maniobras tuvieron como objetivo fortalecer las habilidades tácticas, la coordinación y la capacidad de respuesta de los integrantes de la Infantería de Marina ante distintos escenarios operativos.

¿Cómo fueron los saltos de la Marina en el río Champotón?

La Armada de México detalló que se realizaron tres vuelos y 39 saltos desde una altura de cinco metros, de los cuales 32 correspondieron a elementos en capacitación y siete a instructores.

El personal pertenece al Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM).

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Durante las actividades se practicaron técnicas de inserción acuática en modalidad administrativa y con equipo táctico, con el propósito de mejorar la preparación de los participantes.

Para garantizar su seguridad, la Marina desplegó embarcaciones de apoyo, buzos especializados en búsqueda y rescate, personal de Sanidad Naval, una ambulancia y equipo contra incendios.

La Semar confirmó que los ejercicios concluyeron sin incidentes.

¿Qué características tiene el helicóptero MI-17 de la Armada de México?

El helicóptero Mil MI-17 es una aeronave de transporte utilizada por la Armada de México desde agosto de 1994 para el traslado de personal, equipo y distintas operaciones navales.

De acuerdo con la información proporcionada, este modelo tiene capacidad para transportar hasta 36 elementos o aproximadamente cuatro toneladas de carga interna. También dispone de un gancho para movilizar cargas externas de hasta cinco toneladas.

Marina realiza ejercicios de inserción acuática desde helicóptero en Champotón, Campeche, puedes ver el articulo en el siguiente enlace: https://t.co/xZ4BUORcLM https://t.co/sJPF59b1t8 — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) October 31, 2026

En Campeche, la aeronave fue empleada para practicar maniobras de ingreso al agua desde una altura controlada.

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de entrenamiento forma parte de la preparación especializada del personal naval, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de despliegue y reacción durante las misiones asignadas a la Armada de México.

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