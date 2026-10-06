Sube a 90% potencial ciclónico en el Golfo de México: ¿Qué daños podría dejar en Campeche?

La vigilancia meteorológica aumenta en el Golfo de México ante la evolución de una zona de baja presión cuyo potencial de desarrollo ciclónico habría aumentado a 90%, escenario que obliga a mantener atención en Campeche por los posibles efectos asociados al sistema, principalmente lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento y acumulaciones de agua.

El aumento de la probabilidad de formación no significa que Campeche vaya a recibir directamente el impacto de un ciclón ni que ya exista un huracán. Ese porcentaje se refiere a las posibilidades de que la perturbación consiga organizarse y convertirse en depresión o tormenta tropical. La trayectoria, intensidad y distancia respecto a las costas campechanas serán determinantes para conocer el nivel real de afectación.

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¿Qué podría provocar en Campeche?

Para Campeche, uno de los principales riesgos indirectos sería el incremento de las precipitaciones, debido al aporte de humedad procedente del Golfo de México. Cuando este tipo de sistemas interactúa con otros fenómenos atmosféricos, las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Las precipitaciones de mayor intensidad pueden provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, reducción de la visibilidad en carreteras y afectaciones urbanas. El propio SMN advierte de estos peligros cuando se presentan lluvias fuertes a torrenciales asociadas con sistemas tropicales. Servicio Meteorológico Nacional

En la capital campechana, una lluvia intensa podría generar problemas principalmente en calles y avenidas con drenaje insuficiente o antecedentes de acumulación de agua. En los municipios costeros, además, será necesario vigilar el comportamiento del viento y oleaje conforme se defina la evolución y trayectoria del fenómeno.

Por ahora, no es posible afirmar que el sistema vaya a tocar tierra en Campeche ni anticipar daños específicos. Una probabilidad de desarrollo de 90% indica que existen condiciones favorables para que se forme un ciclón, pero todavía será necesario conocer dónde se ubicará su centro, hacia dónde avanzará y qué intensidad alcanzará.

La Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) contempla cinco niveles de alerta ante la aproximación de ciclones tropicales y recomienda que la población permanezca pendiente de la información meteorológica oficial antes de que exista una amenaza directa. Periódico Oficial de Campeche

Ante este escenario, la recomendación para los campechanos es no caer en alarmismo, pero sí mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, especialmente durante las próximas horas, cuando los modelos meteorológicos podrán definir con mayor precisión la posible trayectoria del sistema.