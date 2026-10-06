Campeche tendrá martes de lluvias muy fuertes; vigilan baja presión en el Golfo

Campeche enfrentará este martes 6 de octubre condiciones de tiempo inestable, con lluvias fuertes a muy fuertes, posibles descargas eléctricas y riesgo de encharcamientos, mientras continúa la vigilancia de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico basado en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para Campeche se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, condiciones que también se presentarán en otras entidades del centro, sur y sureste del país. UnoTV

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El escenario meteorológico es generado por la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una localizada en el Golfo de México y otra en el Pacífico Sur mexicano, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica. Estos sistemas favorecerán precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en buena parte del sureste y la Península de Yucatán.

Para Campeche, las lluvias podrían aumentar de intensidad conforme avance el día. En la capital del estado, los pronósticos consultados ubican la temperatura alrededor de los 25 grados durante las primeras horas, con una máxima cercana a 31 grados Celsius, además de un incremento en la probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

Las condiciones obligan a mantener especial atención en zonas bajas, calles con problemas recurrentes de encharcamiento y carreteras, pues las precipitaciones fuertes pueden reducir la visibilidad y generar acumulaciones rápidas de agua. El pronóstico nacional advierte que las lluvias de mayor intensidad pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas fuertes de viento representan riesgo para árboles y anuncios.

Además, la atención permanece sobre el Golfo de México, debido a la presencia de una zona de baja presión con potencial ciclónico. La Secretaría de Protección Civil de Campeche mantiene disponible información preventiva y seguimiento meteorológico para la temporada de lluvias y ciclones.

Aunque el frente número 1 dejaría de afectar gradualmente al territorio mexicano durante la tarde y noche de este martes, la humedad y los sistemas de baja presión mantendrán condiciones favorables para las lluvias en el sureste del país