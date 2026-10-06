¿Dónde vacunar a tu mascota contra la rabia en Campeche? Estas son las sedes

Con el objetivo de proteger a perros y gatos contra la rabia, este lunes se realizará una jornada de vacunación antirrábica canina y felina en diferentes puntos de seis municipios de Campeche, con atención mediante puestos fijos y brigadas móviles.

De acuerdo con la información difundida para la campaña, las acciones abarcarán Campeche, Hopelchén, Escárcega, Calakmul, Candelaria y Carmen, por lo que los propietarios de mascotas podrán acudir a los puntos establecidos o estar pendientes del recorrido de las brigadas.

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En Campeche, la atención se concentrará en la U.H. Solidaridad Urbana, de 8:30 a 14:30 horas, además de brigadas móviles. Para Hopelchén, se estableció como punto la colonia Aviación, de 8:30 a 14:30 horas, también con recorridos de brigadas.

En Escárcega, la vacunación será en la Oficina de Vectores, ubicada en calle 28 entre 23 y 25, colonia Centro, de 9:00 a 14:00 horas, mediante puesto fijo. En Calakmul, las Oficinas de Vectores de Xpujil atenderán de 9:00 a 14:00 horas bajo la misma modalidad.

Para Candelaria, se contempla atención en la cabecera municipal, de 9:00 a 14:00 horas, además de brigadas móviles. Mientras que en Carmen, el punto señalado es el Distrito Sanitario, en avenida Aviación exterior, colonia Playa Norte, con horario de 9:00 a 14:00 horas y recorridos de brigadas móviles.

La vacunación antirrábica constituye una de las principales medidas preventivas contra la rabia, enfermedad que puede transmitirse de animales infectados a las personas. Por ello, la jornada representa una oportunidad para que las familias mantengan actualizado el esquema preventivo de sus perros y gatos.

Nota: el cartel señala “lunes 5 de octubre de 2026”; sin embargo, el 5 de octubre de 2026 fue lunes y la fecha actual es martes 6 de octubre. Si la publicación se difundirá hoy, conviene verificar si la jornada correspondía únicamente a ayer o si los puntos continúan operando.