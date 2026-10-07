Buscan a Isidro Tun Zetina en Campeche; desapareció tras salir a pescar desde Kila, Lerma

Isidro Trinidad Tun Zetina, de 58 años, conocido como “Huachinango” y originario de Kila, Lerma, fue reportado como desaparecido después de salir a pescar el lunes 5 de octubre. La Secretaría de Gobierno de Campeche informó que mantiene acciones coordinadas con distintas instituciones para localizarlo.

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De acuerdo con el boletín de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el pescador fue visto por última vez alrededor de las 9:00 horas en el muelle de Lerma, cuando se dirigía a realizar sus actividades a bordo de una lancha rotulada con el nombre “El Chino”. En ese momento vestía una camisa verde.

¿Cuál fue la última referencia de Isidro Tun Zetina?

Según la información proporcionada por la Capitanía de Puerto y difundida en el comunicado compartido por Protección Civil, la última referencia indica que Isidro se dirigía hacia la boya de cambio de rumbo y que continuaría aproximadamente 20 kilómetros mar adentro.

Las autoridades activaron protocolos inmediatos y mantienen contacto con su familia.

La Secretaría de Gobierno señaló que los protocolos de búsqueda se activaron desde los primeros minutos posteriores al reporte. En las labores participan autoridades navales del Sector Lerma, la Capitanía de Puerto de Campeche y Champotón, Inpesca y la Comisión Local de Búsqueda. También se mantiene comunicación con sus familiares para informarles sobre las acciones.

¿Cómo identificar al pescador desaparecido en Campeche?

El boletín describe a Isidro como un hombre de complexión media, de 1.65 metros de estatura y tez morena clara. Tiene rostro ovalado, ojos rasgados de color café, cejas semipobladas, frente amplia, cabello ondulado negro y bigote. Su nariz es mediana y recta, y su boca y labios son medianos.

¿Dónde aportar información sobre su paradero?

Las personas que cuenten con información que pueda ayudar a localizarlo pueden comunicarse con la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche al WhatsApp 981 107 0768 o al teléfono 981 811 0346. También están disponibles los correos clbp@segobcampeche.gob.mx y clbpcampeche@gmail.com.

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De acuerdo con los documentos difundidos, su paradero continúa sin conocerse. Las autoridades indicaron que las acciones de búsqueda siguen de manera coordinada, con el compromiso de agotar los recursos disponibles para encontrarlo y mantener informada a su familia.

JGH