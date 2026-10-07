Isla Arena y Carmen, bajo vigilancia por efectos de la tormenta Isaías

Ante el avance de la tormenta tropical Isaías, autoridades de Protección Civil confirmaron que mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en Campeche, en especial en las zonas costeras y comunidades que podrían presentar afectaciones por las lluvias.

Aunque el pronóstico actual descarta un impacto directo del fenómeno sobre el estado, las autoridades mantienen activos los protocolos preventivos ante posibles cambios en su trayectoria y por los efectos indirectos que pudiera generar, principalmente en comunidades costeras.

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El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, informó que se mantiene especial atención en Isla Arena y la zona de Carmen, donde podrían registrarse lluvias intensas, además de vientos fuertes y oleaje elevado.

Dager Granja señaló que las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en un periodo de 24 horas, condición que podría generar inundaciones en zonas bajas o comunidades si una cantidad importante de agua se concentra en un periodo corto y supera la capacidad de drenaje.

El funcionario explicó que, aunque no se contempla por ahora un escenario de desastre para Campeche, sí existe la posibilidad de afectaciones focalizadas, por lo que se mantiene la vigilancia en los puntos considerados de mayor riesgo.