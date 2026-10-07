Isaías golpea Sabancuy, Campeche: deslaves derriban una palapa e inundan una capilla

Los estragos causados por la tormenta tropical Isaías comenzaron a sentirse en la Perla del Golfo, específicamente en Sabancuy, donde el incremento de la marea con las fuertes rachas de viento comenzó a deslavar parte de la zona de playa del pueblo mágico; incluso, inundó una pequeña capilla a la orilla del mar.

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De acuerdo con autoridades de la Junta Municipal de Sabancuy, al menos una de 15 palapas terminó por ceder al propio peso luego de que el suelo en el que estaban asentadas terminó por deslavarse, así como una franja de por lo menos tres metros de arena.

Uno de los espacios que optó por prevenirse al colocar costales de arena con una cerca de madera evitó que el espacio pudiera ceder a las corrientes marinas, por lo que fue el único lugar que no sufrió afectación alguna.

El incremento de la marea y las fuertes rachas de viento provocaron deslaves.

Autoridades del pueblo mágico adelantaron que solicitarán a la Secretaría de Marina el apoyo para colocar más costales de arena ante el incremento del nivel del agua, así como para evitar que más palapas y espacios puedan sufrir caídas.

Lo anterior, luego de que la tormenta tropical Isaías mantiene su desplazamiento sobre el Golfo de México y avanza hacia el este noreste a una velocidad aproximada de 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas superiores.

JGH