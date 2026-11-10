Buscan a menor de 15 años en Champotón; van tres personas desaparecidas en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó un reporte de búsqueda para dar con el paradero de Elian Jesús Góngora Pech, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 en el municipio de Champotón.

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De acuerdo con la ficha emitida por la autoridad ministerial, el menor salió de su domicilio ubicado en la colonia Pozo del Monte a las 22:40 horas aproximadamente, a bordo de una motocicleta color rojo con negro, sin que hasta el momento se tengan noticias de su ubicación.

Al momento de su desaparición, Elian Jesús vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul, sandalias grises y portaba un casco deportivo color azul. Como señas particulares, se precisó que es de complexión media, mide 1.55 metros de estatura, tiene tez blanca, cabello corto ondulado negro, cejas pobladas y una pequeña cicatriz en la barbilla.

Buscan a Elian Jesús Góngora Pech, de 15 años, desaparecido a bordo de su moto en Champotón

Este caso se suma a los reportes de búsqueda activos en la entidad, entre ellos el de José Francisco González Sánchez, visto por última vez el 8 de noviembre en Ciudad del Carmen, y el de María Victoria Méndez Guillén, desaparecida el 9 de noviembre en el municipio de Candelaria.

La FGECAM solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor y de las demás personas reportadas. Para cualquier dato útil, la institución puso a disposición el número telefónico (981) 81-1-94-00.

JGH