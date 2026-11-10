Éxodo de atletas en Campeche: Aeropuerto registra alta afluencia tras el “Ironman 70.3 2026"

Deportistas y sus acompañantes comenzaron a salir de la ciudad de Campeche tras su participación y asistencia al Ironman 2026, por lo que el Aeropuerto Internacional de Campeche “Ing. Alberto Acuña Ongay” registró movimiento de pasajeros que regresaron a sus lugares de origen luego de las actividades relacionadas con la competencia.

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Desde las instalaciones de la terminal aérea se observó a decenas de deportistas y acompañantes que acudieron a tomar sus respectivos vuelos, con maletas y equipaje deportivo, después de su estancia en la capital campechana. Entre los pasajeros se observó a personas que portaban el jersey oficial de la contienda realizada en la ciudad amurallada.

De acuerdo con información brindada en el lugar, la afectación principal se registró en la aeronave Embraer E190LR, con trayecto Campeche – Ciudad de México, que tuvo una salida programada a las 12:15 del día; sin embargo, fue retrasada hasta las 15:03 horas, por lo que la hora de llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reprogramó.

Decenas de deportistas acudieron con maletas y equipo especializado para abordar sus vuelos. / Por Esto!

La salida de visitantes ocurrió dos días después de las actividades del Ironman 2026, competencia que reunió a atletas y personal deportivo, quienes llegaron a Campeche para formar parte de este encuentro. Una vez concluidos los compromisos del evento, los asistentes comenzaron a organizar su retorno por vía aérea hacia distintos destinos.

En el Aeropuerto Internacional de Campeche, el tránsito de pasajeros incluyó a hombres y mujeres que portaban equipaje de mano y maletas documentadas, mientras otros permanecieron en las áreas de acceso y mostradores para cumplir con los protocolos correspondientes antes de abordar sus respectivos vuelos.

JGH