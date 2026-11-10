Alejandra Guzmán cancela su concierto en Veracruz: "Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre”

La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales la cancelación definitiva de su esperado concierto programado para el próximo 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

Por medio del comunicado que fue emitido por su equipo de trabajo, se informó que la decisión se tomó tras no lograr llegar a un acuerdo con el promotor del evento. La presentación inicial estaba prevista para el pasado 19 de septiembre, fecha en la que tuvo que ser suspendida.

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¿Por qué se canceló el concierto de Alejandra Guzmán en Veracruz?

De acuerdo con el documento, la intérprete tenía el firme propósito de regresar a tierras veracruzanas para cumplirle a su público. Para facilitar la reposición del show, la artista se había mostrado dispuesta a absorber los costos de sus traslados, hospedaje y los gastos de su personal, además de no cobrar honorarios por su presentación.

Sin embargo y a pesar de la propuesta de la artista por observar los gastos, el equipo de la cantante aseguró que no fue posible que el promotor asumiera los costos correspondientes de su parte, imposibilitando la realización del evento y llevando a la cancelación definitiva del show.

https://t.co/1rPdr5WnZ7 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) November 10, 2026

En el comunicado, Alejandra Guzmán compartió unas palabras directas para sus seguidores, lamentando la situación: "De mi parte estuvo todo: la voluntad, la fecha, mi banda y mi equipo listos, y la disposición de poner de lo mío para que esto se hiciera. Lamentablemente, eso no fue suficiente. Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre, pero Veracruz y yo tenemos una noche pendiente."

Finalmente, la oficina de la llamada Reina de Rock agradeció la paciencia, el cariño y la comprensión de su público en Veracruz, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro una vez que las condiciones logísticas lo permitan.

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